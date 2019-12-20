Штрафовать могут начать за скорость более, чем 10 километров в час.

В пятницу, 20 ноября, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сообщил, что штраф за превышение скорости могут изменить. Об этом рассказал телеканал 360.

Так, автомобилистов могут начать штрафовать за скорость более, чем 10 километров в час. По словам Лысакова, это станет возможно после проверки дорог: состояние должно соответствовать указанной скорости, а камеры должны быть в специальных местах.

Ранее мы писали, что основы управления электросамокатом в Петербурге не внесут в ПДД. Инициативная группа направила прошение в Минтранс: специалистов попросили выделить самокаты в отдельную категорию либо приравнять к мопедам, благодаря чему удастся ограничить скорость передвижения и возраст водителей. Однако в прошении пока отказали.

Фото: Piter.TV