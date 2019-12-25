Основы управления электросамокатом в Петербурге не внесут в ПДД

Это значит, что приравнивать электросамокаты к транспортным средствам пока не планируют.

Регламентировать движение электросамокатов, которые все больше набирают популярность в Северной столице, пока не будут. Об этом заявил депутат Законодательного собрания и руководитель петербургского отделения Союза пешеходов России Алексей Цивилев в интервью "Невским Новостям".

Такие самокаты способны развивать скорость автомобиля, однако вносить основы управления таким средством в ПДД не планируют, несмотря на опасность, которую они могут представлять для водителей, пешеходов и автомобилистов. Кроме того, в последнее время водители самокатов часто попадают в ДТП.

Делиться дорогами не хотят. Но борьбу мы продолжаем, потому что элетросамокаты – это будущее отметил депутат.

Инициативная группа направила прошение в Минтранс: специалистов попросили выделить самокаты в отдельную категорию либо приравнять к мопедам, благодаря чему удастся ограничить скорость передвижения и возраст водителей. Однако в прошении пока отказали.

Ранее мы писали, что в ЗакСе Петербурга намерены защитить детей от гибели на самокатах уроками ОБЖ.

Фото: Piter.TV