В ЗакСе Петербурга намерены защитить детей от гибели на самокатах уроками ОБЖ

Поводом для предложения инициативы стали многочисленные ДТП с участием таких транспортных средств.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев выступил с предложением обучения школьников вождению самоката на уроках ОБЖ и физкультуры в школе. Как рассказал парламентарий 5 октября порталу "Невские новости", несовершеннолетним необходимо напоминать и предупреждать об опасности управления таким транспортным средством, нужно знать где находится тормоз и из чего "состоит" самокат.

Депутат заявил, что в Петербурге есть случаи, когда дети попадали в смертельные аварии.

Ранее мы сообщали о том, что депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, отменяющий штрафы за самовольное остекление балконов.

Фото: Piter.tv