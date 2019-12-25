ЗакС поддержал в первом чтении мораторий на демонтаж остекления на балконах

Депутаты считают, что в Северной столице остекление ― это необходимость.

В среду, 30 сентября, депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, отменяющий штрафы за самовольное остекление балконов.

На данный момент согласовывать остекление необходимо с управляющими компаниями. По мнению Дениса Четырбока, жители Петербурга вынуждены остеклять балкон из-за климатических условий и стесненных условий. Кроме того, депутаты согласились, что демонтировать то, что было застеклено ранее, не нужно.

Амнистия вступит в силу, если законопроект будет принят, с 11 января 2020. В течение ближайших недель он будет дорабатываться.



Ранее председатель ЗакСа Вячеслав Макаров заметил, что использовать в Петербурге открытый балкон ― проблематично.

Фото: Piter.TV