  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ЗакС поддержал в первом чтении мораторий на демонтаж остекления на балконах
Сегодня, 12:06
82
nadezhda_sib

ЗакС поддержал в первом чтении мораторий на демонтаж остекления на балконах

0 0

Депутаты считают, что в Северной столице остекление ― это необходимость.

В среду, 30 сентября, депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, отменяющий штрафы за самовольное остекление балконов.

На данный момент согласовывать остекление необходимо с управляющими компаниями. По мнению Дениса Четырбока, жители Петербурга вынуждены остеклять балкон из-за климатических условий и стесненных условий. Кроме того, депутаты согласились, что демонтировать то, что было застеклено ранее, не нужно.

Амнистия вступит в силу, если законопроект будет принят, с 11 января 2020. В течение ближайших недель он будет дорабатываться. 

Ранее председатель ЗакСа Вячеслав Макаров заметил, что использовать в Петербурге открытый балкон ― проблематично.

Фото: Piter.TV

Теги: балкон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии