ЗакС скорректирует закон о балконной амнистии

Председатель ЗакСа Макаров поручил усовершенствовать закон.

В понедельник, 7 сентября, Вячеслав Макаров встретился с жителями домов по Малому проспекту и улице Торжковской. Горожане, которые по новому закону должны демонтировать остекление балконов и лоджий, много раз обращались в администрацию.

В феврале текущего года петербургский парламент принял закон, согласно которому теперь от административной ответственности освобождаются граждане, остеклившие свои балконы без согласования до 11 января 2020 года. Возможность требовать от жильцов демонтажа остекления все же осталась.



Вячеслав Макаров отметил, что такие действия несправедливы по отношению к жильцам серийных домов (ведь они не несут архитектурной ценности).

Петербург – это северный город, где большую часть года использовать открытый балкон проблематично. Наш закон был направлен на то, чтобы к собственникам квартир, остеклившим свои лоджии и балконы до 11 января этого года, не применялись никакие штрафы, не выдвигались претензии и требования. Все должно делаться для того, чтобы облегчить жизнь людям, а не испортить добавил председатель ЗакСа.

Органы администрации подготовят новый проект и рассмотрят его на ближайших пленарных заседаниях.



Ранее мы писали, что в Петербурге в следующем году планируют запустить целевую программу по ремонту балконов.

Фото: Piter.TV