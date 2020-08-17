В Петербурге в следующем году планируют запустить целевую программу по ремонту балконов

Ее собираются реализовывать в четырех центральных районах города.

В 2021-м году в Петербурге могут запустить целевую программу по ремонту балконов. Об этом телеканал "Санкт-Петербург" узнал от главы администрации Центрального района Максима Майксина.

На данный момент в районе уже исследуют балконы. В одном только Центральном районе их около 8 тысяч. Многие требуется демонтировать.

Сейчас мониторинг осуществляется силами ЖКХ и управляющих компаний, однако для обследования нужны серьезные финансовые средства. В связи с этим идет обсуждение о создании целевой программы "Балконы Петербурга". Она позволит провести обследование и ремонт балконов в четырех центральных районах города.

Напомним, за последние месяцы в Петербурге было несколько громких случаев с обрушением балконов. Один из случаев произошел на Кирочной улице, другой ― на Загородном проспекте.

Фото: Piter.TV