С дома на Кирочной демонтируют оставшиеся балконы щадящим способом

Инцидент произошел 26 мая.

Демонтаж балконов на Кирочной после обрушения займет чуть больше времени, чем предполагалось. Об этом сообщила пресс-служба Центрального района.

После обследования оставшихся четырех балконов было решено их демонтировать, так как они могут представлять угрозу. По данным экспертной оценки, это нужно делать щадящим способом, что минимизировать возможные риски и не причинить ущерба фасаду исторического здания.

Специалисты разработают проект и в ближайшее время установят подпоры под каждый балкон. Затем балконы разберут и, начиная с верхнего, железные конструкции срежут. Сейчас опасный участок огражден.

Подробнее о ситуации с обрушившимися балконами в центре Петербурга вы можете прочитать здесь.

Фото: Piter.TV