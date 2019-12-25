Лихач на Toyota поставил антирекорд превышения скорости в Ленобласти

Нарушитель разогнался до 244 км/ч при максимально разрешенной скорости на трассе в 90 км/ч.

Осенью 2023 года на Мурманском шоссе был установлен новый антирекорд по превышению скорости. "Победителем" в этой номинации стал лихач на светлой Toyota, который разогнался до 244 км/ч при максимально разрешенной скорости на трассе в 90 км/ч. Об этом сообщил Telegram-канал дорожников Ленобласти.

Водитель умудрился побить рекорд не только за зиму (203 км/ч), но и за лето 2023 года (225 км/ч). Почти догнал его водитель Audi, который в сентябре разогнался до 236 км/ч на 105-м км КАД. Разрешённая скорость на автодороге не превышает 110 км/ч.

Третий случай произошёл на трассе, которая наиболее известна за счёт превышения скорости в регионе. Речь идёт о Выборгском шоссе, где в сентябре Mercedes разогнался до 195 км/ч при разрешенных 90 км/ч.

Ранее мы сообщили о том, что после пожара на КАД всех пассажиров увезли на другом автобусе в течение 15 минут.

Фото: Telegram / Dorogi_lo