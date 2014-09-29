Петербуржцам рассказали, где будут работать комплексы видеофиксации с 16 по 22 октября

Опубликованы адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 16 по 22 октября.

В период с 16 по 22 октября мобильные комплексы будут действовать на различных участках города и области, подверженных повышенной опасности из-за скоростных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Так, например, автомобилистам стоит быть внимательнее на Витебском проспекте, Киевском шоссе, Приморском шоссе и так далее. Весь список можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в шести районах ограничат движение транспорта с 15,16 и 17 октября.

Фото: Piter.TV