В Петербурге в шести районах ограничат движение транспорта с 15,16 и 17 октября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в шести районах с 15, 16 и 17 октября.

В Петербурге в Выборгском, Красносельском, Курортном, Невском, Петродворцовом и Пушкинском районах введут ограничения для транспорта с 15, 16 и 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

В связи с производством работ по строительству газопровода с 16 по 31 октября закрывается движение транспорта на перекрестке улицы Сергея Марго и Ярославского проспекта, а также по улице Сергея Марго от Удельного проспекта до Костромского проспекта.

Красносельский район

С 16 по 22 октября в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей закрывается движение транспорта у дома 11 по Киевской улице в Красном Селе.

Курортный район

С 16 октября (08:00) до 18 октября (08:00) закрывается движение транспорта по Песочной улице в поселке Ушково от Вокзальной улицы до Рощинского шоссе, а с 17 октября (08:00) до 19 октября (08:00) ограничивается движение транспорта на перекрестке Рощинского шоссе и Песочной улицы в поселке Ушково из-за ремонта дороги.

Невский район

С 16 октября по 14 ноября в связи с производством работ по строительству тепловой сети закрыто движение транспорта по Якутской улице от улицы Крыленко до Кудровского проезда.

Из-за ремонта дороги 15 октября (с 08:00 до 23:00) закрывается движение транспорта по боковому проезду улицы Кржижановского от улицы Чудновского до проспекта Солидарности.

В связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей 17 октября ограничивается движение транспорта по Товарищескому проспекту от улицы Дыбенко до улицы Подвойского.

Петродворцовый район

В связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей с 16 октября по 14 ноября закрывается движение транспорта по улице Аврова в Петергофе от Никольской улицы до дома 17 по улице Аврова, с закрытием движения на перекрестке улицы Аврова и Никольской улицы, а также в направлении по часовой стрелке по площади Аврова в Петергофе.

Пушкинский район

С 15 по 21 октября в связи с производством работ по строительству газопровода ограничивается движение транспорта у дома 10 по 3-му Бадаевскому проезду в поселке Шушары от улицы Ленина до Кузовной улицы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в шести районах ограничат движение транспорта с 14 октября.

Фото: Piter.TV