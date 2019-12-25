В Петербурге в шести районах ограничат движение транспорта с 14 октября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в шести районах с 14 октября.

В Петербурге в Василеостровском, Калининском, Кировском, Кронштадтском, Московском и Приморском районах введут ограничения движения с 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Василеостровский район

С 14 по 21 октября закрывается движение транспорта по Таможенному переулку от Университетской набережной до Биржевого проезда из-за ремонта дороги, а в связи с производством работ по реконструкции водопровода по 24-25-й линиям В.О. от Большого проспекта В.О. до Малого проспекта В.О по 2 ноября закрывается движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. в направлении от Большого проспекта В.О. к Малому проспекту В.О.

Калининский район

С 14 по 15 октября закрывается движение транспорта по Менщиковскому проспекту в створе перекрестка с проспектом Непокоренных и движение транспорта по съезду с Пискаревского проспекта на проспект Непокоренных из-за ремонта дороги.

Кировский район

С 14 октября по 5 ноября в связи с производством работ по устройству светофорного объекта ограничивается движение транспорта у дома 10 по улице Зины Портновой от Трамвайного проспекта до Ленинского проспекта.

Кронштадтский район

С 14 октября по 12 ноября закрывается движение транспорта по Кронштадтскому шоссе в городе Кронштадте от улицы Литке до улицы Адмирала Грейга с организацией двустороннего движения по боковому проезду Кронштадтского шоссе из-за реконструкции дорог.

Московский район

С 14 по 31 октября в связи с производством работ по прокладке газопровода ограничивается движение транспорта по Парковой улице у Витебского проспекта, а из-за ремонта дороги по 15 октября (в ночное время с 23:00 до 06:00) ограничивается движение транспорта по развязке на перекрестке Витебского проспекта и улицы Типанова.

Приморский район

С 14 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта по набережной Черной речки в створе Сердобольской улицы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение транспорта в четырех районах с 13 октября.

Фото: Piter.TV

