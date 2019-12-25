В Петербурге ограничат движение транспорта в четырех районах с 13 октября

ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения в четырех районах с 13 октября.

В Петербурге ограничат движение транспорта в Адмиралтейском, Калининском, Курортном и Невском районах с 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Адмиралтейский район

С 13 по 30 октября из-за ремонта дороги ограничивается движение транспорта по мосту Декабристов.

Калининский район

С 13 по 15 октября ограничивается движение транспорта по Чугунной улице от Менделеевской улицы до Арсенальной улицы из-за ремонта дороги.

Курортный район

С 13 по 20 октября из-за ремонта дороги ограничивается движение транспорта по Песочной улице в поселке Ушково от Вокзальной улицы до Инженерной улицы.

Невский район

С 13 по 22 октября в связи с производством работ по реконструкции светофорного объекта ограничивается движение транспорта на перекрестке Октябрьской набережной и улицы Крыленко.

Ранее сообщалось, что в Центральном районе Петербург введут ограничения для транспорта с 12 октября.

Фото: Piter.TV