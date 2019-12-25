В Центральном районе Петербург введут ограничения для транспорта с 12 октября

ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения в Центральном районе с 12 октября.

В Петербурге в Центральном районе с 12 октября введут ограничения движения для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С 12 по 14 октября в связи с производством работ по прокладке кабеля ограничивается движение транспорта по улице Маяковского у Ковенского переулка, по 29 октября из-за ремонта дороги ограничивается движение транспорта по Нижнему Лебяжьему мосту, по 29 октября ограничивается движение транспорта по набережной реки Мойки от Пантелеймоновского моста до Нижнего Лебяжьего моста и по Пантелеймоновскому мосту.

Ранее сообщалось, что Пионерскую улицу перекроют на полтора года с 11 октября.

Фото: Piter.TV