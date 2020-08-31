Пионерскую улицу перекроют на полтора года с 11 октября

Со среды, 11 октября, проезд по участку Пионерской улицы ограничат от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы на полтора года. Об этом информирует пресс-служба государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
На указанном участке будут идти работы по размещению пешеходной галереи. Они продлятся до 3 марта 2025 года.
Кроме того, в ГАТИ предупредили об изменениях на дорогах в Адмиралтейском, Петроградском и Пушкинском районах в период с 10 по 19 октября. В частности, движение ограничат на Мало-Калинкином мосту, там будет проходить ремонт дороги. Кроме того, с 11 по 14 октября в Пушкине проложат инженерные сети. На этот период перекроют участок Учхозной улицы от Гумилевской до Анциферовской улицы.
Ранее мы сообщили о том, что в октябре 3 автобусных маршрута усилят в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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