Пионерскую улицу перекроют на полтора года с 11 октября

На участке от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы будут идти работы по размещению пешеходной галереи.

Со среды, 11 октября, проезд по участку Пионерской улицы ограничат от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы на полтора года. Об этом информирует пресс-служба государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

На указанном участке будут идти работы по размещению пешеходной галереи. Они продлятся до 3 марта 2025 года.

Кроме того, в ГАТИ предупредили об изменениях на дорогах в Адмиралтейском, Петроградском и Пушкинском районах в период с 10 по 19 октября. В частности, движение ограничат на Мало-Калинкином мосту, там будет проходить ремонт дороги. Кроме того, с 11 по 14 октября в Пушкине проложат инженерные сети. На этот период перекроют участок Учхозной улицы от Гумилевской до Анциферовской улицы.

Ранее мы сообщили о том, что в октябре 3 автобусных маршрута усилят в Петербурге.

Фото: Piter.TV