Новый рекорд превышения скорости зафиксировали на ЗСД

Спидометр "гонщика" показал 283 км/ч.

На ЗСД Петербурга зафиксирован новый рекорд по превышению скорости. Один из водителей разогнал своё авто до 283 км/ч при максимальной разрешённой скорости 110 км/ч. Фото иномарки нарушителя опубликовали в социальных сетях.

Превышение скорости лихача, таким образом, составило 173 км/ч. Его засекли установленные на скоростной трассе камеры.

Напомним, что летом 2023 года другой "гонщик" обновил показатель превышения скорости, разогнав BMW до 255 км/ч.

Ранее мы сообщили о том, что велосипедист попал под колёса автомобиля службы доставки на Оптиков.

Фото: Telegram / ДТП и ЧП СПб