Специалисты "Ленавтодора": петербургские нарушители ПДД побили рекорд по превышению скорости на КАД

Так, в минувшем недавно августе любители быстрой езды разгонялись на КАД от 219 до 225 км/ч.

В феврале 2023 года на КАД Северной столицы был побит "рекорд", по превышению скорости. Водитель BMW разогнал иномарку до 203 км/ч при разрешённых 110 км/ч. Летом "гонщики" смогли превысить этот результат. Об опасностях подобного экстремального вождения изданию spb.aif.ru рассказали представители ГКУ "Ленавтодор".

Так, в минувшем недавно августе любители быстрой езды разгонялись на КАД от 219 до 225 км/ч. Таким образом лихачи преодолевали расстояние от Ораниенбаумского проспекта к Гостилицкому шоссе и от Рябовского к Колтушскому шоссе.

В "Ленавтодоре" отметили, что такие нарушители путают дорогу общего пользования с гоночной трассой: между тем, превышение скорости находится всё ещё находится на первой строчке среди причин ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что полицией проводится проверка по факту падения коляски в автобусе в Московском районе.

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