Полицией проводится проверка по факту падения коляски в автобусе в Московском районе

В результате ДТП трехлетний ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Полицейскими проводится проверка по факту падения коляски в автобусе в Московском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 155 по Московскому проспекту 6 сентября в 16:40 в салоне автобуса "МАЗ" под управлением 54-летнего водителя во время торможения произошло опрокидывание коляски с трёхлетней девочкой.

В результате ДТП ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Ранее годовалый мальчик выпал из коляски при выходе из автобуса на Московском проспекте.

Фото: Piter.tv