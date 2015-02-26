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Полицией проводится проверка по факту падения коляски в автобусе в Московском районе
Сегодня, 16:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицией проводится проверка по факту падения коляски в автобусе в Московском районе

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В результате ДТП трехлетний ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Полицейскими проводится проверка по факту падения коляски в автобусе в Московском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 155 по Московскому проспекту 6 сентября в 16:40 в салоне автобуса "МАЗ" под управлением 54-летнего водителя во время торможения произошло опрокидывание коляски с трёхлетней девочкой.

В результате ДТП ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Ранее годовалый мальчик выпал из коляски при выходе из автобуса на Московском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, коляска
Категории: Лента новостей,

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