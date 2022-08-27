Велосипедист попал под колёса автомобиля службы доставки на Оптиков

Скорость авто была невысокой, поэтому велосипедисту, предположительно, не нанесено серьёзных увечий.

В четверг, 14 сентября, атмосферный фронт принёс в Северную столицу ливни, которые, в свою очередь, увеличили число ДТП на дорогах. Одно из ДТП произошло в Приморском районе на улице Оптиков: там велосипедист попал под автомобиль службы доставки еды. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №22 у путепровода ЗСД. Авто ехало в среднему ряду, и, после преодоления "лежачего полицейского", наехало на велосипед, который не притормозил перед "зеброй".

Доставщик нажал на тормоз в последний момент, однако скорость была невысокой, поэтому велосипедисту, предположительно, не нанесено серьёзных увечий.

Ранее в Петербурге оштрафовали женщину, которая управляла авто с ребёнком на коленях.

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