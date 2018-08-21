В Петербурге оштрафовали женщину, которая управляла авто с ребёнком на коленях

Нарушительницу отыскали полицейские.

В Северной столице отыскали женщину, которая управляла автомобилем Mazda с маленьким ребёнком на коленях. 33-летняя нарушительница ПДД заплатит штраф. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Видео с автоледи появилось в социальных сетях ещё 8 сентября. Известно, что оно записано на Мурманском шоссе.

Нарушительницу отыскали полицейские. Ей назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Ранее массовое ДТП с такси и тремя легковушками собрало огромную пробку на Пискарёвском проспекте.

Видео: Telegram / SHOT