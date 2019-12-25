Массовое ДТП с такси и тремя легковушками собрало огромную пробку на Пискарёвском проспекте

Затор растянулся примерно на 1 км. На месте работают скорая помощь и полиция.

В четверг, 14 сентября, на Пискарёвском проспекте в Северной столице произошло крупная авария, собравшая пробку длиной почти в 1 км. Об этом сообщили свидетели в соцсетях.

В ДТП задействованы автомобили таки и 3 легковых авто. Одна из машин выехала со "встречки" через поребрик и забор у пересечения с Ключевой улицей, где врезалась в другие автомобили. На месте работают скорая помощь и полиция. Данные о пострадавших не поступали.

Машины плотно стоят на пересечении Пискарёвского проспекта и проспекта Маршала Блюхера.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге автомобиль перевернулся из-за самокатчика.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Николай Архипов)