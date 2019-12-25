Popular Mechanics

В США показали истребитель F-36 поколения "5 минус". Об этом сообщили журналисты из Popular Mechanics. Специалисты рассказали о технологии цифровой инженерии, продемонстрировав с ее помощью борт, получивший название F-36 Kingsnake.

В СМИ уточнили, что боевой самолет получил турбореактивный двухконтурный двигатель F119 с форсажной камерой. Аппарат также имеет управляемый вектор тяги, который имеет и истребитель пятого поколения F-22 Raptor. На борту также будет находиться радиолокационная станция AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с активной фазированной антенной решеткой. Такая используется на американском самолете F-16 Fighting Falcon.

Журналисты объяснили, что концепция нового F-36 Kingsnake разработана для нанесения ударов ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Оружие будет находиться во внутреннем отсеке самолета, а также размещаться на внешних подвесках. Истребитель также будет нести авиационные бомбы.

В Popular Mechanics уточнили, что F-36 Kingsnake обладает всеми свойствами истребителей пятого поколения, кроме малозаметности.

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Фото: Popular Mechanics