В американском СМИ оценили возможность нападения на РФ за счет космолета X-37B.

Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса. Автор издания Кайл Мизоками оценил способности космического американского мини-шаттла X-37B. Специалист уверен, что атаку по объектам РФ оружие нанесет только при одном сценарии, который он сам считает "невероятным".

Единственный способ, при котором использование X-37B могло бы иметь хоть какой-то смысл, — это если бомбардировщик выберет орбитальный маршрут, который позволит ему приблизиться к России с того направления, где системы раннего предупреждения не смогут его обнаружить. Кайл Мизоками, автор Popular Mechanics

Напомним, что на данный момент самолет X-37B существует только в одной модификации. Он не предназначен для транспортировки ядерного арсенала. Однако, на его борту можно разместить термоядерную боеголовку W80. Каждый космолет способен нести не более трех таких боеприпасов.

В Popular Mechanics предположили, что X-37B в случае желания нанести удар по России, будет приближаться к стране от Южного полушария. Американцам придется вывести из строя направленные на север радары раннего предупреждения, а также обеспечить более массированный ядерный удар за счет подлодок, ракет наземного базирования и авиации. При этом Кайл Мизоками не думае, что мини-шаттл сможет остаться визуально незамеченным, поэтому ударить внезапно по русским у Вашингтона не получится, считает эксперт. В связи с этим Мизоками считает, что X-37B не имеет реальной стратегической ценности.

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