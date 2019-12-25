Эксперт рассказал о возможностях Long-Range Hypersonic Weapon.

Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона. Об этом в издании Popular Mechanics написал местный аналитик Кайл Мизоками. По данным специалиста, армия США будет иметь на вооружении гиперзвуковое оружие дальнего действия. Оно известно под названием Long-Range Hypersonic Weapon. В случае конфликта с российской стороной удар по противнику якобы будет наноситься именно им.

Россия не более защищена от LRHW чем, например, Китай. Из Европы — скажем, из Лондона — гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы. статья Кайла Мизоками

Публицист уточнил, что американская ракета сможет преодолевать расстояние в 17 раз быстрее, чем скорость звука. Оружие будет ликвидировать цели, находящиеся на расстоянии в 1,725 миль (около 2 776 километров). Предположительно, военные будут размещать LRHW на пусковых установках в Тихом океане. Ракета сможет поражать объекты в Южной Корее, Японии, Филиппинах, Тайване и КНР.

Popular Mechanics: назван "план Б" доставки ядерной боеголовки в Россию по звёздам.

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