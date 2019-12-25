Американцы занимаются развитием аcтронавигации.

Popular Mechanics: назван "план Б" доставки ядерной боеголовки в Россию по звёздам. Американские журналисты считают, что в случае нанесения ядерного удара по противникам (в список которых попадают Россия и Китай), национальная система GPS станет слабым звеном. Именно поэтому Пентагон может применить древнейший способ навигации, связанный со чтением ночного неба. В рамках программы военнослужащие занимаются улучшением астронавигации для бортового оборудования B-21 Raider.

В публикации рассказывается о том, что по звездам многие века ориентировались мореплаватели. Сегодня эта технология возвращается в практику. Аналитики заметили, что повлиять на работу GPS систему и взломать ее можно, но звёзды – навряд ли.

Напомним, что преимуществом GPS является точность и дешевизна, но при этом нередко фиксируются помехи спутникового сигнала.

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Фото: Pixabay.com