Российская "торпеда апокалипсиса" испугала экспертов в США

Американский журнал Popular Mechanics опубликовал сведения об испытании Россией своей устрашающей "торпеды апокалипсиса" "Посейдон".
По данным издания, российское оружие может преодолевать огромные расстояние по океану, а также имеет термоядерный боезаряд, способный создавать цунами, чтобы накрывать водой прибрежные объекты. Также "Посейдон" обладает ядерной боеголовкой мощностью 100 мегатонн, что вдвое больше, чем у известной "Царь-бомбы".
Авторы публикации отмечают, что критики ранее высмеивали "Посейдон", называя его блефом РФ, но теперь стало видно, что "Россия серьезно относится к этому апокалиптическому оружию".
Но построит ли страна в конечном итоге 30 торпед и четыре подводные лодки, необходимые для их перевозки? Это хороший вопрос.
из статьи журнала Popular Mechanics
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Фото: Минобороны России
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