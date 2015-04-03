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Российская "торпеда апокалипсиса" испугала экспертов в США
Сегодня, 11:05
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phil_k

Российская "торпеда апокалипсиса" испугала экспертов в США

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Ранее они относились к ней скептически.

Американский журнал Popular Mechanics опубликовал сведения об испытании Россией своей устрашающей "торпеды апокалипсиса" "Посейдон". 

По данным издания, российское оружие может преодолевать огромные расстояние по океану, а также имеет термоядерный боезаряд, способный создавать цунами, чтобы накрывать водой прибрежные объекты. Также "Посейдон" обладает ядерной боеголовкой мощностью 100 мегатонн, что вдвое больше, чем у известной "Царь-бомбы".

Авторы публикации отмечают, что критики ранее высмеивали "Посейдон", называя его блефом РФ, но теперь стало видно, что "Россия серьезно относится к этому апокалиптическому оружию". 

Но построит ли страна в конечном итоге 30 торпед и четыре подводные лодки, необходимые для их перевозки? Это хороший вопрос.

из статьи журнала Popular Mechanics

Ранее в Минобороны рассказали о модернизации систем радиоэлектронной борьбы.

Фото: Минобороны России

Теги: вооружение россии, посейдон, торпеда апокалипсиса
Категории: Новости России, Лента новостей,

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