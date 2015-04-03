Российская "торпеда апокалипсиса" испугала экспертов в США

Ранее они относились к ней скептически.

Американский журнал Popular Mechanics опубликовал сведения об испытании Россией своей устрашающей "торпеды апокалипсиса" "Посейдон".

По данным издания, российское оружие может преодолевать огромные расстояние по океану, а также имеет термоядерный боезаряд, способный создавать цунами, чтобы накрывать водой прибрежные объекты. Также "Посейдон" обладает ядерной боеголовкой мощностью 100 мегатонн, что вдвое больше, чем у известной "Царь-бомбы".

Авторы публикации отмечают, что критики ранее высмеивали "Посейдон", называя его блефом РФ, но теперь стало видно, что "Россия серьезно относится к этому апокалиптическому оружию".

Но построит ли страна в конечном итоге 30 торпед и четыре подводные лодки, необходимые для их перевозки? Это хороший вопрос. из статьи журнала Popular Mechanics

Ранее в Минобороны рассказали о модернизации систем радиоэлектронной борьбы.

Фото: Минобороны России