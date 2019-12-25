В Минобороны рассказали о модернизации систем радиоэлектронной борьбы

Для войск РЭБ разрабатывают способы обнаружения противника с помощью ИИ.

Военные эксперты заявляют, что при ведение современных военных действий большую роль играет радиоэлектронная борьба. Об этом рассказал газете "Красная звезда" начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

По его словам, роль применения средств РЭБ находится наравне с огнестрельными видами вооружения. Ласточкин заявил, что в российско армии появились новые средства, которые способны увеличить вклад войск РЭБ в завоевании превосходства.

Это позволит создать наземно-воздушную систему РЭБ, способную парировать имеющееся технологическое преимущество ведущих зарубежных стран в информационно-телекоммуникационном пространстве. Юрий Ласточкин, начальник войск РЭБ

Ласточкин считает, что новые средства РЭБ способны определить исход будущих военных действий. По его словам, в настоящее время идет работа по уменьшению радиолокационной заметности летательных аппаратов с помощью специальных покрытий и искусственного интеллекта. Также разрабатываются проекты по эффективности обнаружения беспилотников противника.

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