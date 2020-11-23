Россия назвала бомбардировщик ПАК ДА главной ударной силой страны

Современный бомбардировщик планируют испытать в 2025-2026 годах.

Министерство обороны России утвердило окончательно согласованный проект стелс-бомбардировщика. Об этом сообщает "РИА Новости".

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) планируют принять на вооружение в ВС РФ взамен Ту-95МС. В ведомстве заявили, что новый самолет сможет незаметно преодолевать противовоздушную оборону государств НАТО.

Согласно информации Минобороны, бомбардировщик планируют запустить не раньше 2026 года. Сегодня испытатели занимаются проверкой отдельных элементов ПАК ДА.

Тактико-технические характеристики бомбардировщика не разглашаются. В ведомстве сообщили, что ПАК ДА является дозвуковым самолетом, дальность полета которого будет составлять до 15 тысяч ккилометров.

Авиаконструкторы на специальных макетах провели серию стендовых испытаний для оценки степени радиолокационной заметности. Высокая скрытность позволит поражать наземные цели и незамеченным уходить из зоны действия ПВО. Только американский B-2 Spirit обладает подобными возможностями источник в ОПК для "РИА Новости"

В Минобороны также сообщили, что в арсенал бомбардировщика войдут существующие Х-101 и Х-102, а также, возможно, гиперзвуковое вооружение "Кинжал".

Ранее в США Ту-160 назвали грузовиком с ракетами.

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