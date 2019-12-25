В США Ту-160 назвали грузовиком с ракетами

The National Interest сравнили российский самолет с американским Rockwell B-1 Lancer.

В США российский (советский) сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 назвали просто грузовиком с ракетами. Статью с таким заявлением разместило издание The National Interest. Авторы публикации полагают, что борт следует считать самым быстрым и самым тяжелым бомбардировщиком из когда-либо созданных в мире.

Внешне он похож на американский Rockwell B-1 Lancer, который фактически стимулировал развитие самолета советской конструкции. материал The National Interest

The National Interest напоминает, что у самолет Ту-160 не имеет защитного вооружения, поэтому во время полетов его сопровождают сверхзвуковые перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31.

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Фото: Минобороны России