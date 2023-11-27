Минобороны показало кадры боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34

Экипажи уничтожают блиндажи, личный состав и технику украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи уничтожают блиндажи, личный состав и технику украинских войск. Боевые действия ведутся на Херсонском направлении. В военном ведомстве отметили, что пилоты ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС в любое время суток и любых метеорологических условиях.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России