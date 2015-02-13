Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Экипажи наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Боевые действия ведутся на Донецком направлении. В результате выполненных маневров были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ.

Видео: Минобороны России