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Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

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Экипажи наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Боевые действия ведутся на Донецком направлении. В результате выполненных маневров были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, штурмовик су-25
Категории: Лента новостей, Новости России,

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