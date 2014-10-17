Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ

Российские беспилотники поражают цели противника в лесополосе в районе Новоивановки.

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерийского орудия украинских войск в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские беспилотники поражают цели противника в лесополосе в районе Новоивановки. Барражирующим боеприпасом было ликвидировано орудие ВСУ. Также на видео показано уничтожение операторами FPV-дронов позиций украинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Видео: Минобороны России