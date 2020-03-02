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Минобороны: российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

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Общие потери противника составили до 110 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили две атаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Атаки штурмовых групп противника отразили с помощью ударов авиации и огня артиллерии. Кроме того, российские войска нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях подразделений механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки. Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.

Видео: Минобороны России

Теги: атака, вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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