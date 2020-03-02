Минобороны: российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Общие потери противника составили до 110 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили две атаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Атаки штурмовых групп противника отразили с помощью ударов авиации и огня артиллерии. Кроме того, российские войска нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях подразделений механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки. Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.

Видео: Минобороны России