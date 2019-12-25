NI рассказал, как США готовятся к третьей мировой войне

The National Interest раскрыл задачи Red Flag.

The National Interest рассказал, как США готовятся к третьей мировой войне. Аналитик Крис Осборн в статье для американского издания подчеркнул, что Военно-воздушные силы страны регулярно устраивают учения, в которых моделируют боевые действия в отношении великих держав. В рамках мероприятий Red Flag ВВС США сталкиваются с опытным и хорошо вооруженным противником, получившим название "Красная команда". Она имеет на вооружении современное ПВО и высокотехнологические борта пятого поколения.

Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии. доклад, озвученный Крисом Осборном

Военный обозреватель объяснил читателям, что в случае возникновения угрозы в космическом пространстве или киберпространстве, ликвидация средств противовоздушной обороны противника будет более сложной задачей для ВВС Вашингтона.

The National Interest назвал пять способных победить Украину вооружений России.

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