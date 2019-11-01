Эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне

Он описал возможный ход событий, который приведет к противостоянию держав.

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне. Об это автор рассказал в своей книге "Третья мировая война". По мнению писателя, битва неизбежна, и главными участниками в ней станут США, Китай и Россия.

Войну начнет та сторона, против которой работает время, когда ситуация станет невыносимой, этой стороной будут Соединенные Штаты Америки" комментирует Осман

Поводом для нападения станет относительно мелкая проблема. Например, какой-либо инцидент на пограничном посту, ликвидацию самолета, затопление рыболовной шхуны, покушение на жизнь или единичный террористический акт. Для завязки конфликта даже не обязательно, чтобы спор был из-за реального объекта.

Эксперт считает, что две из трех стран объединятся для достижения победы над соперником. Наиболее правдоподобным вариантов событий иностранец считает, что Россия и США объединятся против Китая. В войне может также поучаствовать и Индия (на стороне КНР).

Иностранец заявил, что военный конфликт сверхдержав точно будет из-за возросших трат на вооружение. Боевые действия напомнят прошлые мировый войны, так как многие хотят расширить контроль за ресурсами. Памукоглу не думает, что сражения затронут все пять континентов. В стороне останутся Южная Америка и Африка, а в эпицентре - Восточная Европа и Тихооканский регион. Война затронет Прибалтику, Балканы, Индокитай, Восточную Азию и Ближний Восток.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко назвал Великую Отечественную "не нашей войной".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Habertürk TV, EBY,by x