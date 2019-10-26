Лукашенко назвал Великую Отечественную "не нашей войной"

Президент отметил, что Беларусь всегда была "под чьей-то плеткой".

Во время Великой Отечественной войны Белоруссию "стерли с лица земли", но это была "не ее война". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью казахстанскому информационному агентству "Хабар".

Лукашенко заявил, что Беларусь всегда была "под чьей-то плеткой". "Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить", - отметил президент.

Глава государства привел в пример войну 1812 года, когда после поражения Наполеон возвращался через Беларусь и все "разграбил, уничтожил". Потом произошла Первая мировая, когда "от Беларуси осталась только узенькая полосочка". Он напомнил, что часть восточных губерний отошла России, а до Минска - Польше по Рижскому договору.

И, наконец, во время Великой Отечественной войны Беларусь потеряла треть населения. "В чем были виноваты дети, старики?" – задался вопросом Лукашенко.

Сейчас, по словам Лукашенко, Белоруссия может сама определять свою судьбу, которая не нанесет никакого ущерба соседям.

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Видео: Youtube/ CTVBY