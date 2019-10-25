Страна возьмет деньги у Китая.

Минск не увидел необходимости в российском кредите на 600 млн долларов. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на министра финансов Белоруссии Максима Ермоловича. Спикер заявил, что переговоры с Москвой по данному поводу не ведутся.

Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита не рассчитываем прокомментировал ситуацию эксперт

Сейчас страна не заинтересована в получении денег от России, так как договорилась о сотрудничестве с Китаем. От правительства Китая белорусы получат заем на 500 млн долларов.

Политик добавил, что страна имеет представление о том, какие у нее есть источники финансирования на 2020 год.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Amazing Technology