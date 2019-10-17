Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске

По мнению президента страны, россиянка виновна в том, в чем ее обвиняет Интерпол.

Глава Белоруссии прокомментировал задержание россиянки Анны Богачевой в Минске. Александр Лукашенко заявил, что заявления о том, что операция связана с "проверкой" отношений с Россией, является не более чем "конспирологическим" бредом и обычной выдумкой. Такие сведения предоставили журналисты издания "Sputnik Беларусь".

По словам политика, в стране чуть ли не поднялась "целая революция" из-за допроса Богачевой. Напомним, что женщину подозревают в том, что она вмешивалась в выборы США, ее ищет Интерпол

Да, вмешивалась в президентские выборы - это я говорю, вмешивалась даже без якобы заявил Лукашенко

Однако сам же политик добавил, что вмешаться в американские выборы практически нереально.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/CTVBY