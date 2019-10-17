Если народ взбунтуется, то программы не будет.

Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией. По словам главы ведомства Владимира Макея, Белоруссия может отказаться от инициативы, если этого захотят местные жители. Информация об этом поступила от Euroradio.

В МИДе страны заявили, что интеграции не произойдет, если население посчитает это нецелесообразным

Общество может поднять вопрос и поставить его перед руководством государства прокомментировал дипломат

Все спорные процедуры чиновники готовы выносить на референдум. Однако сейчас жители государства поддерживают интеграцию и настроены положительно к развитию Союзного государства.

Однако сейчас политики пытаются устранить ряд проблем, которые касаются поставок сельскохозяйственной продукции, промышленности и урегулировании стоимости нефте- и газопродуктов, налоговыми обязательствами.

Активно интеграция Минска и Москвы обсуждается с марта 2019 года. В августе президент Белоруссии поручил министерству ускорить согласование программы с коллегами.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины.

Видео: YouTube/CTVBY