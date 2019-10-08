Однако политик призвал также учитывать мнение ЛНР и ДНР.

Александр Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины. Президент Белоруссии призывает учитывать мнения в решении территориального вопроса глав ЛНР и ДНР.

Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР - непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны (Украина и РФ) ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения заявил политик

Лукашенко добавил, что проблема Донбасса - это вопрос договоренностей сторон. Если главные оппоненты придут к соглашению, то будут подвижки и по 400 км границы между государствами, и по выборам и создании органов милиции.

Лукашенко напомнил, что ранее нашел понимание со стороны Владимира Зеленского, Президент Украины также настроен на диалог. Он понимает, что нужны контакты между политиками.

Ранее Piter.tv писал о том, что Белоруссия и Украина будут сотрудничать в сфере ракетостроения.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/CTVBY