Белоруссия и Украина будут сотрудничать в сфере ракетостроения

Президенты двух стран уже готовы обсуждать конкретные решения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Украине организовать совместные предприятия по ракетостроению. Об этом он сообщил своему коллеге Владимиру Зеленскому во время встречи, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, отношения двух стран в данной сфере будут представлять из себя не только простую торговлю. Минск принял "решение фактически", подчеркнул президент Белоруссии. Решения по созданию совместных предприятий будут приняты на межправкомиссии, которая соберется в Киеве.

Лукашенко отметил, что его страна заинтересована в помощи в сфере ракетостроения. Украина, по его словам, имеет развитое производство, которого нет в Белоруссии.

Видео: Youtube/ CTVBY, ONT TV Channel