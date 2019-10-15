Попавшая под санкции США россиянка задержана в Минске

В Белоруссии задержали россиянку, которая находится под американскими санкциями. Об этом сообщили "РИА Новости".
По данным агентства, Анну Богачеву поймали в 22 часа вечера 13 октября около гостиницы в Минске. Известно, что полиция обратила внимание на туристку из-за запроса США на розыск. На данный момент Богачева связалась с консульством России. Дипломаты объяснили, что дело россиянки ведет американский прокурор Роберт Мюллер, который расследовал дело о "вмешательстве" Кремля в выборы президента США в 2016 году.
Прямых доказательств этому представители закона так и не смогли обнаружить. Однако обвинение предъявили 13 россиянам и 3 компаниям, в числе фигурантов - Богачева. Их подозревают в мошенничестве и предварительном сговоре.
Ранее Piter.tv писал о том, что Комитет конгресса принял нацеленную на импичмент Трампа резолюцию.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/Los Angeles Times, Demonracer2, Piter.tv
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