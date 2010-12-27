Комитет конгресса принял нацеленную на импичмента Трампа резолюцию

Главу Белого Дома подозревают в том, что он вмешивался в расследования по поводу выборов 2016 года.

Юридический комитет палаты представителей конгресса США проголосовал за принятие резолюции для возможной процедуры импичмента Дональда Трампа, сообщило "РИА Новости".

В резолюции сказано о правилах ведения слушаний, в том числе допроса свидетелей для импичмента президента США. В ходе слушаний 24 демократа высказали за документ, 17 республиканцев против него. Стоит отметить, что резолюция носит технический характер и оговаривает лишь формальную сторону слушаний. Для того, чтобы на самом деле запустить процесс, нужно выдвинуть официальные претензии к Трампу и получить одобрение палаты представителей.

Глава юридического комитета Джаролд Надлер отметил, что следующим шагом станет утверждение дополнительных процедур, которые позволят в том числе действующему президенту ответить на выдвинутые против него свидетельства.

Претензии к Трампу выдвинули из-за подозрений в препятствии разбирательства экс-спецпрокурора Роберта Мюллера по приписываемому России вмешательству в выборы 2016 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Фото: Дональд Трамп / Instagram