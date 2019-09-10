  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:18
160
Rybka123
Код вставки плеера

Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона

0 0

Болтон занимал свой пост с 9 апреля 2018 года.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом глава государства написал в своем Twiiter. 

Вчера я информировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку 
— написал он в твиттере.

Нового советника Трамп назначит на следующей неделе. 

Болтон занимал свой пост с 9 апреля 2018 года. Политик известен своими консервативными взглядами и жесткими высказываниями по отношению к  Северной Корее, Ирану и Кубе, России и её союзникам. Разногласия Трампа с Болтоном особенно сильно проявились после того, как глава Белого Дома стал вести дипломатические переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также допустил возможность встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани. 

Видео: YouTube/ WhiteHouse, Fox News

Теги: джон болтон, дональд трамп
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии