Марк Епископос для The National Interest назвал преимущества РФ в войне против Киева.

The National Interest назвал пять способных победить Украину вооружений России. Аналитик издания Марк Епископос считает, что эскалация конфликта на юго-востоке страны может привести Москву к победе над Киевом, так как Минобороны РФ имеют существенное преимущество в воздушном пространстве, а также в сфере противоракетной обороны. Эти условия создадут для ВСУ проблемы.

Среди эффективного вооружения в случае военных действий между сторонами автор статьи назвал С-400 "Триумф". Марк Епископос полагает, что Киев не сможет преодолеть эту противовоздушную систему, так как его ракеты не обладают достаточной скрытностью. Их с легкостью обнаружат комплексы, находящиеся на боевом дежурстве на территории Крыма. Сами С-400 способны стать угрозой не только на Донбассе, но и в центральной части Украины.

Вторым опасным оружием автор назвал самолеты Су-35С, которые имеют на вооружении ракеты класса "воздух — земля" и управляемые бомбы. При этом киевская авиация не сможет противостоять собственной "отсталости и ветхости". Российскую армию также отличает перевес в силах ВКС.

Во время боевых действий против Киева Москва может использовать, по словам Епископоса, БМП-3М. Если конфликт будет вестись в городской местности, то эта техника будет иметь преимущество перед танками. При этом танки Т-90М также могут внести свой вклад в войне. Автор материала напомнил, что Россия лидирует по числу находящихся на вооружении танков. Киев оснащен Т-84 "Оплотами".

Завершает список вооружения РФ самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С". Они имеют продвинутую систему прицеливания, а также способны реализовывать до восьми выстрелов за минуту.

Аналог Су-57 назвали крупнейшей ошибкой ВВС США.

Фото: Минобороны России