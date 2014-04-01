NI назвал "Искандеры" под Калининградом серьезной проблемой для НАТО

The National Interest рассказал о защите региона российской армией.

The National Interest назвал "Искандеры" под Калининградом серьезной проблемой для НАТО. Авторы издания уточнили, что российские ракеты являются значительной помехой для Североатлантического альянса в регионе. Они заметили, что область превращается в хорошо вооруженную крепость. Кроме дислокации пусковых установок для "Искандер-М", военные из Москвы разместили на береговой обороне противокорабельные комплексы "Бал-Э" и "Бастион-П".

Журналисты напомнили, что "Искандер-М" способен атаковать обозначенную цель на расстоянии до 500 километров. При этом точность поражения составляет шесть метров. Сейчас Калининградская область прикрыта плотной сетью ПВО, которая состоит из комплексов С-300 и С-400 большой дальности, а также "Панцирями-С" меньшей дальности.

В издании объяснили, что для использования мощного ПВО необходимы такие же радары. Недавно российские военные ввели в эксплуатацию в регионе радиолокационную станцию "Контейнер". РЭБ способна отслеживать воздушную активность на большом расстоянии (начиная от Великобритании и заканчивая территорией США).

В Калининградской области начали поднимать из воды разбившийся Ка-32.

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