Работы ведутся в акватории Куршского залива.

В Калининградской области начали поднимать из воды разбившийся Ка-32. Об этом журналистам рассказали представители Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК РФ. Работы ведутся в акватории Куршского залива. К операции привлечены силы ГУ МЧС.

В рамках расследования уголовного дела по факту крушения вертолета Ка-32 в акватории Куршского залива Калининградской области Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России организованы мероприятия по подъему вертолета из акватории. пресс-служба СК РФ на транспорте

Напомним, что трагедия произошла вечером 25 марта. В шести километрах севернее города Полесск в воду упал российский вертолет. На учебно-тренировочном борту находились три члена экипажа. Один из них погиб (борттехник), а командира и второго пилота удалось госпитализировать. Сейчас следствие рассматривает две версии случившегося - ошибку пилотирования и возникновение нештатной ЧС. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: TG / Life Shot