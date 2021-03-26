Один человек погиб при жесткой посадке Ка-32 в Калининградской области

Еще двух членов экипажа вертолета удалось спасти.

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета Ка-32 в Калининградской области. Об этом сообщили представители Следственного комитета России. По данным ГУ МЧС РФ по региону, еще двух человек удалось спасти. Напомним, что инцидент был зафиксирован в районе Куршского залива. На борту упавшего воздушного судна находилось три человека. Сейчас специалисты устанавливают причины трагедии.

При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна Ка-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в пяти километрах от города Полесск. пресс-служба СК РФ

В настоящее время организована проверка. Ситуация находится на контроле Северо-Западного управления на транспорте.

В Великом Новгороде начали проверку после падения купола собора.

Видео: МЧС России