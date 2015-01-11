В экстренном ведомстве рассказали, что обрушилась деревянная главка.

В Великом Новгороде начали проверку после падения купола собора. Об этом журналистам сообщили представители Следственного комитета по региону. По данным надзорного ведомства, в городе проводится проверка по факту обрушения конструкции Воскресенского собора. В ГУ МЧС уточнили, что упала деревянная главка одного из малых куполов. В результате инцидента пострадавших нет.

В СМИ размещено сообщение о том, что с Воскресенского собора XVII века, находящегося в Великом Новгороде, упал купол. Организована доследственная проверка. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что собор в Новгородской области находится на балансе территориального управления Росимущества. Объект Деревяницкого монастыря построен в 1700 году, а пользователя у него нет.

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