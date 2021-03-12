  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:16
139
lesjasap
Код вставки плеера

В Нижегородской области ищут школьников, осквернивших Вечный огонь

0 0

Дети развлекались тем, что бросали в пламя неизвестные предметы.

В Нижегородской области ищут школьников, осквернивших Вечный огонь. Об этом сообщили представители региональной пресс-службы МВД. Полиция устанавливает личности детей, которые плевали в Лыскове на памятный знак. Ранее соответствующее видео распространилось в социальных сетях.

Полиция проводит проверку по факту инцидента с несовершеннолетними у "Вечного огня" в Лыскове. Личность школьников, снятых на видео, устанавливается.

пресс-служба МВД по региону

Известно, что ролик разместили в интернете очевидцы. В кадре зафиксировано, как двое мальчиков, предположительно, начальных классов, плюют в огонь воинского мемориала. Также мальчики что-то кинули в пламя.

В Нижнем Новгороде из-под завалов извлекли живую женщину.

Фото и видео: Вконтакте/"Нижний Новгород Без цензуры"

Теги: вечный огонь, мвд, нижний новгород, регионы, школьники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии