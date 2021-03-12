Дети развлекались тем, что бросали в пламя неизвестные предметы.

В Нижегородской области ищут школьников, осквернивших Вечный огонь. Об этом сообщили представители региональной пресс-службы МВД. Полиция устанавливает личности детей, которые плевали в Лыскове на памятный знак. Ранее соответствующее видео распространилось в социальных сетях.

Полиция проводит проверку по факту инцидента с несовершеннолетними у "Вечного огня" в Лыскове. Личность школьников, снятых на видео, устанавливается. пресс-служба МВД по региону

Известно, что ролик разместили в интернете очевидцы. В кадре зафиксировано, как двое мальчиков, предположительно, начальных классов, плюют в огонь воинского мемориала. Также мальчики что-то кинули в пламя.

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Фото и видео: Вконтакте/"Нижний Новгород Без цензуры"