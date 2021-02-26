В Нижнем Новгороде из-под завалов извлекли живую женщину

Число пострадавших при хлопке газа на данный момент составило три человека.

В Нижнем Новгороде из-под завалов после взрыва в доме на Мещерском бульваре извлекли женщину. Согласно данным из регионального ГУ МЧС, пострадавшая жива, ее госпитализируют в ближайшую больницу с ожогами. В настоящее время количество пострадавших при хлопке газа увеличилось до трех человек.

Ранее стало известно о том, что первым пострадавшим стал мужчина 1978 года рождения. Он доставлен в травмпункт с травмой головы. Известно, что в момент происшествия он находился в стоматологической клинике на приеме. В местных СМИ появилась информация об еще одной женщине, которая была доставлена в медицинское учреждение с места взрыва в Нижнем Новгороде. личность потерпевшей устанавливается.

В экстренном ведомстве напомнили, что в результате происшествия нарушено остекление 1 и 2 этажей жилого здания, а также повреждено более 100 оконных проемов.

Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на камеры.

Фото и видео: Вконтакте/Типичный Нижний Новгород.